حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز جثامين 90 شهيدا فلسطينيا

قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يحتجز جثامين 90 شهيدًا، منذ عودة سياسة احتجاز جثامين الشهداء عام 2016.

وسلمت سلطات الاحتلال، اليوم، جثمان الشهيدة إسراء خزيمية من بلدة قباطية بمحافظة جنين، على حاجز سالم العسكري، في حين أجلت تسليم جثمان الشهيد الطفل أمجد أسامة أبو سلطان (16 عاما) من مدينة بيت لحم، والذي كان مقررا مساء اليوم.

وتحتجز إسرائيل جثامين الفلسطينيين، الذين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، في مقابر تسمى بـ "مقابر الأرقام"، وذلك كنوع من العقاب لذوي الشهداء.

ويشدد الفلسطينيون وجماعات حقوقية دولية على أن هذه الممارسة الإسرائيلية مُخالفة لكل الأعراف الإنسانية.