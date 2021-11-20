الاحتلال الإسرائيلي يسلم جثمان الشهيدة الفلسطينية إسراء خزيمية لأقاربها بعد احتجازه شهرين

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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، جثمان الشهيدة الفلسطينية إسراء خزيمية من بلدة قباطية بمحافظة جنين، على حاجز سالم العسكري.

وذكرت مصادر أن سلطات الاحتلال سمحت فقط لوالد الشهيدة خزيمية بالتواجد لاستلام جثمانها، إضافة إلى مركبة إسعاف بسائق واحد فقط، ومدير الارتباط المدني في جنين طه الإيراني.

وأوضحت المصادر أن سلطات الاحتلال منعت التجمهر قرب الحاجز، ورفضت دخول نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، والصحفيين أو أقارب الشهيدة عند تسليم الجثمان.

وتم نقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان في جنين.

وكانت خزيمية استشهدت برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة يوم 30 سبتمبر 2021، وهي متزوجة ولديها ثلاثة أولاد وبنت، أكبرهم عمره 10 أعوام وأصغرهم عامان.

وقال فادي خزيمية شقيق الشهيدة إنه سيتم تشييع جثمانها بمسيرة وموكب رسمي وشعبي يوم السبت بعد صلاة الظهر في بلدة قباطية.