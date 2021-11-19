أحمد فهمي عن مشادته مع شيكابالا: مش عاوز أنفخ في النار

قال الفنان أحمد فهمي، إنّ مشكلته مع لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا غير متكررة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن مشادته مع شيكابالا لم تكن خناقة بين لاعب وممثل، لكنّ الأمر تحول إلى أزمة بين جمهوري الأهلي والزمالك.

وأشار إلى أنّ لا توجد أي مشكلة تجمعه بلاعب الزمالك، معقّبًا: "انا مش عاوز أنفخ في النار".

ولفت إلى أن شيكابالا ظهر في مقابلة تلفزيونية وتحدّث عنه بطريقة وصفها بأنها غير جيدة، وتابع: "لو أنا رديت واتكلمت يبقى إحنا بننفخ في النار وهيبقى شغل عيال صغيرة".

وآثر فهمي عدم الرد على شيكابالا، داعيًّا لعدم الحديث عن المشكلة التي جمعت بينهما منعا لتفاقهما.