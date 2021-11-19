قائد الجيش اللبناني يدعو العسكريين للبقاء على إخلاصهم لوطنهم مهما اشتدت الصعاب

دعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون العسكريين للبقاء على إخلاصهم لوطنهم مهما اشتدت الصعاب.

جاءت تصريحات العماد عون، في أمر اليوم الذي وجهه إلى العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال الـ78 .

وقال عون متوجهاً إلى العسكريين " إن صيغة العيش المشترك تصونها العقول الواعية والعيون الساهرة، كما أنّ ديمومة الاستقلال تحميها دماء الشهداء والجرحى وإرادتكم الصلبة. كونوا كما عهدتكم مهما اشتدت الصعاب رجالًا أشداء أوفياء لقسمكم مخلصين لوطنكم."

وأضاف " في ظل تزاحم الأزمات والتحديات الوطنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، تمرّ ذكرى الاستقلال محمّلة بالآلام والآمال. آلام الأوضاع التي نمرّ بها وآمال بالخروج من الأزمة وتجاوزها ليعود لبنان إلى وضعه الطبيعي".

وتابع قائد الجيش "إن ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية هي النتيجة الحتمية لأدائكم وتضحياتكم وجهودكم في وأد الفتن والحفاظ على السلم الأهلي، لأنكم على مسافة واحدة من كلّ الفرقاء، وتشكلون النقطة الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيين".

يذكر أن لبنان يحتفل بذكرى استقلاله في 22 تشرين ثان/نوفمبر من كل عام ، حيث منحت فرنسا في 22 تشرين ثان/نوفمبر عام 1943 لبنان الاستقلال التام.