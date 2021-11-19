أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم تقديم 7ر3 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا لتسع دول نامية، ويشمل ذلك، لأول مرة، دولا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد دولي لضمان الحصول العادل على اللقاحات.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن طوكيو سوف تقدم اللقاحات التي تنتجها شركة أسترازينيكا في اليابان لبنجلاديش وكمبوديا ولاوس وتونجا وفانواتو ونيكاراجوا ومصر وسوريا واليمن، في إطار برنامج كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة والذي يوفر اللقاحات للدول الفقيرة، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وتبرعت اليابان بالفعل بنحو 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا لدول أخرى.

وأضاف هاياشي إن الحكومة تستعد أيضا لتوفير لقاحات إضافية مباشرة لفيتنام، دون أن يفصح عن تفاصيل.

وتابع الوزير بالقول إن اليابان "ستواصل تقديم اللقاحات، مع الوضع في الاعتبار مواقف تشمل الإنتاج المحلي وتوافر اللقاح ... والطلب على اللقاح في كل بلد ومنطقة".