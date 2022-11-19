رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات.

وتُظهر صور تم تداولها على القناة الرسمية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة "تليجرام" اليوم السبت استقبال زيلينسكي لسوناك وسط تساقط ثلوج خفيفة. وكتب في تعليق على الفيديو: "منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا وبريطانيا شريكين دائمين".

وبحسب البيانات، دار الاجتماع حول قضايا مهمة تتعلق بالتعاون والأمن الدولي. وكتب سوناك على "تويتر" عن زيارته: "بريطانيا تعرف ما يعنيه النضال من أجل الحرية. نحن معكم على طول الطريق".

وكان سلف سوناك، بوريس جونسون، من أوائل المسؤولين الغربيين الكبار الذين زاروا كييف بعد اندلاع الحرب للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا. وزودت بريطانيا أوكرانيا بأسلحة مضادة للطائرات ومنصات إطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى، من بين أشياء أخرى.