 أنقرة: حماس ليست إرهابية وستكون كباقي المنظمات الفلسطينية بعد انتهاء الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنقرة: حماس ليست إرهابية وستكون كباقي المنظمات الفلسطينية بعد انتهاء الاحتلال


نشر في: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 5:06 ص | آخر تحديث: الأحد 19 نوفمبر 2023 - 5:06 ص

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مساء الأحد، أن حركة "حماس" الفلسطينية ليست إرهابية وستكون واحدة من العديد من المنظمات الفلسطينية بعد انتهاء احتلال فلسطين.

وأكد فيدان لقناة "الجزيرة" أن أنقرة لا تعتبر حركة "حماس" إرهابية، رغم أنها تدرك أن عددا من الدول الغربية متشبثة بوجهة النظر هذه.

وأشار إلى أن تركيا لا تدعم العنف ضد المدنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأضاف: "حماس حركة تحريرية.. عندما يتم القضاء على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وقطاع غزة ستكون "حماس" تنظيما كباقي التنظيمات والأحزاب الفلسطينية".

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، على أن حركة "حماس" ليست تنظيما إرهابيا، بل مجموعة من المجاهدين ومنظمة تحررية تقوم بالكفاح من أجل الدفاع عن شعبها وأرضها.

واعتبر الرئيس التركي في تصريح آخر إسرائيل دولة إرهابية وأكد نيته مقاضاتها دوليا "على ارتكابها المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني".


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