إسرائيل تنفي اختطاف الحوثيون سفينة تابعة لها في البحر الأحمر

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نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن تكون السفينة التي اختطفها الحوثيون في البحر الأحمر إسرائيلية أو على متنها أي إسرائيليين.

وكانت وسائل إعلام عربية وعبرية نقلت تقارير حول اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال جيش الاحتلال في بيان له "اختطاف سفينة شحن على يد الحوثيين جنوبي البحر الأحمر حادث خطير للغاية على الصعيد الدولي".

وأضاف البيان "السفينة أبحرت من تركيا متجهة إلى الهند وعلى متنها طاقم يحمل جنسيات متعددة".

وتابع "لا يوجد مواطنون إسرائيليون على متن هذه السفينة وهي ليست إسرائيلية".

وصباح اليوم، قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا سريع، عبر قناة الجماعة على "تيليجرام"، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وسبق لزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن قال إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.