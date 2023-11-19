أوكرانيا تبدي استعدادها لإجلاء السائقين العالقين على الحدود البولندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت أوكرانيا جهودا بهدف دعم سائقي الشاحنات العالقين لعدة أيام في ثلاثة معابر أوكرانية بولندية بسبب إضراب سائقي الشاحنات البولنديين.

وعينت وزارة البنية التحتية إلى جانب اتحادات النقل في الدولتين موظفين خاصين لمساعدة السائقين، حسبما ذكر وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف اليوم الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال كوبراكوف إن طوابير الشاحنات التي تنتظر على الحدود تمتد من 10 إلى 30 كيلومترا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كوبراكوف إن "الوزارة ستسهل إجلاء السائقين إلى الأراضي الأوكرانية إذا دعت الحاجة لذلك ".

وبدأ سائقو الشاحنات البولنديون في إغلاق المعابر الثلاثة في 6 نوفمبر، مما تسبب في تقطع السبل بما يصل إلى 20 ألف مركبة على جانبي الحدود.