الحوثيون يؤكدون الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيي سريع، اليوم الأحد، أن القوات البحرية الحوثية استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.



وقال سريع في كلمة متلفزة " قواتنا البحرية نجحت في الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتادتها إلى الساحل اليمني".



وأكد سريع أن عمليات جماعة الحوثي لا تهدد سوى السفن الإسرائيلية والمملوكة للإسرائيليين، على حد قوله.



وشدد على أن تلك العمليات العسكرية تأتي انطلاقا من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وردا على المجازر الإسرائيلية بحقه.



وجدد سريع التحذير لكافة السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها بأنها ستصبح هدفا مشروعا للحوثيين.



وكانت وسائل إعلام عربية وعبرية نقلت تقارير حول اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.



من ناحيته، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن تكون السفينة التي اختطفها الحوثيون في البحر الأحمر إسرائيلية أو على متنها أي إسرائيليين.