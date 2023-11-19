سفير فلسطين بالمملكة المتحدة ينتقد تغطية قناة العربية للعدوان على غزة ويشكك في دقة تقريرها

انتقد سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، تغطية قناة «العربية» للمظاهرات التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن والتي طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، مُشككًا في دقة التقرير الذي عرضته القناة.

وقال خلال لقاء لـ«العربية»، إن ما حدث في تلك المظاهرات غير مسبوق في حراك هذه الشعوب – خصوصًا الشعب البريطاني – مساندة ونصرًا للشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية، ومعاداة للظلم وجرائم الحرب التي وقعت.

وأضاف: «التاريخ الذي سجله الشعب البريطاني يجب أن تسجله شاشات الإعلام ووسائل الإعلام العربية، ومن المهم عدم تبني بعض المصطلحات كـ(طرفي الصراع)».

واستطرد: «لا طرفين للصراع بل طرف واحد المحتل المعتدي الغازي المستعمر المحاصر، والشعب الذي يقبع تحت الاحتلال، استخدام مصطلح حرب غير لائق، المصطلح الحقيقي هو العدوان الذي يرتقي إلى جريمة إبادة جماعية».

ونظم عشرات آلاف الأشخاص في بريطانيا أكثر من 100 مظاهرة، دعماً للشعب الفلسطيني، ورفضاً للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وذكرت صحيفة ميل أون لاين البريطانية أن أكثر من 100 مظاهرة خرجت في مواقع مختلفة في جميع أنحاء بريطانيا تحت اسم (يوم الاحتجاج الوطني)، وشهدت لندن وحدها 10 تجمعات ومسيرات طالبت بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، كما ردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني.

وتم وضع دمى أمام مقر إقامة رئيس الوزراء لتسليط الضوء على عدد الأطفال والرضع الذين استشهدوا جراء العدوان، بينما رفع المتظاهرون لافتات تحمل أسماء المسعفين الذين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم إنقاذ الآخرين.

كما سار آلاف المتظاهرين في مدينة نيوكاسل للمطالبة بوقف إطلاق النار في حين شارك نحو 100 ألف شخص في المظاهرة بمدينة غلاسكو.

وفي بريستول سلم المتظاهرون عريضة تطالب بوقف إطلاق النار، في حين جرت تجمعات ومظاهرات مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن شارك مئات التلاميذ في مدرسة للفتيات في ويمبلدون في مسيرة لدعم فلسطين.