اليونيفيل تعلن إصابة 4 من جنودها جنوبي لبنان

قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الثلاثاء، إن 4 من جنودها أصيبوا في استهداف لقواتها ومنشآتها في 3 وقائع منفصلة جنوبي لبنان اليوم.

وأوضحت اليونفيل أن 4 جنود غانيين أصيبوا جراء استهداف قاعدتهم بصاروخ أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويوم الأحد، قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان إن قوة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار في بلدة معركة جنوبي لبنان دون تسجيل إصابات.

وأعلنت اليونيفيل، في بيان لها، أن إحدى دورياتها في جنوب لبنان تعرضت أمس السبت لإطلاق نار "من الوراء"، مرجحة أن يكون وراءه "أفراد تابعون لجهات غير حكومية"، بحسب تعبيرها.

وقالت إن "مجموعة من الأفراد كان واحد منهم على الأقل مسلحا حاولت منع حرية حركة دورية تابعة لليونيفيل السبت في قرية بدياس، وتمكنت الدورية من تجاوز المعوقات وأكملت مسارها المخطط له".

وأضافت "فور عبور الدورية بلدة معركة أُطلقت عليها نحو 40 طلقة من الخلف، وكان ذلك على الأرجح من قبل أفراد تابعين لجهات غير حكومية".