منتخب مصر يتعادل مع بوتسوانا ويمنحه بطاقة التأهل لكأس الأمم

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تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بنتيجة 1-1 ليهدي منافسه بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 بنهاية منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات.

تقدم منتخب بوتسوانا بهدف مبكر سجله أوماتلا كيباتا بعد مرور ثماني دقائق، وأدرك الفراعنة التعادل بتسديدة أرضية لمحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 15 ليحصل كل فريق على نقطة.

بهذا التعادل بقى منتخب مصر في الصدارة برصيد 14 نقطة، خلفه بوتسوانا برصيد 8 نقاط ليخطف البطاقة قبل الأخيرة متقدما على موريتانيا الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط بعد فوزه على كاب فيردي 1-0 ليتذيل الأخير جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

بعدما تبادل الفريقان هز الشباك في الدقائق الأولى، سيطر منتخب مصر على المباراة وهدد مرمى بوتسوانا بأكثر من محاولة افتقدت الدقة لكل من تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش وناصر ماهر.

في المقابل كان مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر يقظا في إبعاد تسديدة جيلبرت باروتي من المقص الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

سار الشوط الثاني في اتجاه واحد فقط نحو مرمى منتخب بوتسوانا، ولكن لاعبي منتخب مصر عمر مرموش وناصر ماهر وأسامة فيصل ومصطفى فتحي ومحمود زلاكة ومروان عطية تسابقوا على إهدار الفرص برعونة تامة.

وتماسك منتخب بوتسوانا على مدار ست دقائق وقت بدل ضائع ليحصل على نقطة غالية صعدت به لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ نسخة 2012.