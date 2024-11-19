الأرجنتين تسحب 3 عسكريين من بعثة حفظ السلام في لبنان

قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، اليوم الثلاثاء، إن الأرجنتين أخطرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بأنها سحبت ثلاثة من ضباطها.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، رفض المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، التعليق على سبب قرار الأرجنتين بسحب 3 ضباط، داعيًا إلى توجيه هذا السؤال للحكومة الأرجنتينية.

وتأسست قوات اليونيفيل في مارس 1978 بهدف ضمان انسحاب إسرائيل من لبنان، وتوسعت مهامها بعد الحروب السابقة لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار ومرافقة القوات اللبنانية.

وتتعرض هذه القوة الأممية -التي تضم نحو 10 آلاف جندي- لضغوط متزايدة نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي، إذ اتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بإطلاق النار «عمدا» على مواقعها، مما أثار تنديدا دوليا واسعا