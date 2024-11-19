استُشهد أربعة فلسطينيين على الأقل، وأصيب وفُقد آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي البريج والنصيرات في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال استهدف مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

كما استُشهد مواطن على الأقل، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو جلالة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت أن مواطنين تمكنوا من انتشال شهيد وأشلاء، إلى جانب عدد من الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح المجاورة، فيما لا يزال مصير مواطنين مفقودين تحت الأنقاض مجهولا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,972 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.