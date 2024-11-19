قال الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن الأوضاع على الأراضي الفلسطينية زادت تعقيدًا بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل نجحت في تحييد القوة العسكرية لحماس لكنها لم تقضِ على الحركة.

وتابع: «كان الله في عون حماس.. بقالها أكثر من سنة بتدافع ولا يوجد أحد يدعمها، مشيرًا إلى أن إسرائيل دخلت في الوقت نفسه المرحلة الثانية في الحرب على لبنان.

ونوه بأنه إذا تصاعدت الحرب الروسية الأوكرانية فإن هذا الأمر ستكون لها ظلال كثيرة على الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأفاد بأن تصاعد التوترات أكثر في المنطقة ستكون له تداعيات كبيرة، مشيرًا إلى أن إيران تتحكم في مثلث المضائق.