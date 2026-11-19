أعلنت السلطات التي عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، تعليق حركة القطارات عبر جسر القرم مؤقتا، عقب هجوم أوكراني جديد.

وقال سيرجي أكسيونوف، رئيس إدارة المنطقة المعين من جانب موسكو، عبر تطبيق تليجرام: "يجري حاليا تقييم الأضرار"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات فور توافرها.

وكان هجوم أوكراني واسع النطاق بصواريخ كروز استهدف الجسر خلال ليل الإثنين/الثلاثاء، ما أدى إلى تدمير القوس الفولاذي للجزء المخصص لحركة السيارات من الجسر، الذي يبلغ طوله نحو 19 كيلومترا.

وشيد الجسر لربط شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا بصورة غير قانونية عام 2014، بالبر الرئيسي الروسي. ويُعد الجسر أحد المشروعات التي تمثل أهمية رمزية كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى بناء الجسر في الأصل ليكون معبرا يجمع بين الطرق والسكك الحديدية، كما استُخدم منذ بداية الحرب في إمداد القوات الروسية الموجودة في المناطق التي تحتلها روسيا بجنوب أوكرانيا.