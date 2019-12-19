يعرض نادي سينما الكارتون المصري، مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، والتى حازت على جوائز وتتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية، وذلك في الثانية عشر ظهر بعد غد ـ السبت ـ بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا.

يضم برنامج عروض النادي لهذا الشهر افلام "دعاء القمح" إخراج حسين النمر، كتاب الأمثال "البغل في الأبريق" إخراج حسن عبد الغني، "بسنت ودياسطي" إخراج سامح مصطفي، "نور وبوابة التاريخ" إخراج حسن نور و"الخوارزمي" إخراج ياسين سعد و" سكر وبنجر" إخراج أحمد فوزي.

كما تقام مسابقات للأطفال لرسم شخصيات الافلام المعروضة.

النادي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت إشراف المخرجة "شويكار خليفة"، ود. ليلي فخري أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما والمخرجة "عطية عادل خيري".