البدري: آلام الأسنان وراء عدم متابعتي للدوري من المدرجات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

برر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر غيابه عن متابعة مباريات الدوري من المدرجات منذ توليه المسؤولية.

وصرح البدري عبر قناة أون سبورت "كنت أعاني من آلام شديدة في الأسنان، منعتني من التواجد في الملاعب".

واستدرك "لكن جهازي المعاون كان يتواجد باستمرار في كل المباريات، وفي الفترة القادمة سأكون أيضا متواجدا في الملاعب".

يذكر أن البدري بدأ مشواره مع المنتخب بتعادلين ضد كينيا 1-1 وجزر القمر بدون أهداف في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بخلاف الفوز في مباراتين وديتين ضد ليبيريا وبوتسوانا بنتيجة واحدة (1-0).