طرح المنتج أحمد السبكي، البرومو الرسمي لفيلم قمر 14، عبر جميع المنصات الإلكترونية، والذي من المقرر عرضه في دور السينما في موسم أفلام رأس السنة بداية من شهر 12 يناير المقبل 2022.

وعرض فيلم قمر 14، لأول مرة خلال فعاليات الدورة الخامس لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور أبطاله، وكان أبرزهم الفنان خالد النبوي، والفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة ياسمين رئيس، وزوجها مخرج الفيلم هادي الباجوري.

تدور أحداث فيلم قمر 14، حول 5 قصص حب، تتأثر جميعها بعدة عوامل في ليلة اكتمال القمر، أي يوم 14 ولمدة 7 ساعات لحين اختفاء القمر، ما يؤثر على مسار العديد من الشخصيات داخل الفيلم، ويدور العمل في إطار الدراما الرومانسية، وكلًا منها لها قصة مختلفة عن الآخر.

وفيلم قمر 14 يجمع عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: أحمد حاتم، محمد جمعة، محمد علاء جاميكا، مي الغيطي، بيومي فؤاد، غادة عادل، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، سلوى محمد علي، أحمد بدير، أحمد مالك، أسماء أبو اليزيد، خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، والفيلم إخراج هادي الباجوري، وقصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي.

