مصدر: ازدواج خط بشتيل ــ القباري لنقل 9 ملايين طن بضائع سنويا

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تعمل حاليا على تطوير وإزدواج خط سكة حديد «بشتيل/ المناشى/ الاتحاد/ القبارى» بطول 224 كيلومترًا، وإنشاء وصلتى «كفر داود/ السادات» بطول 36 كيلو مترًا و«المناشى/ 6 أكتوبر» بطول 70 كيلومترًا، لزيادة عدد الركاب المستخدمين للخط ورفع حجم التداول ونقل البضائع عن طريقه، ضمن خطة تطوير خطوط النقل السككى التى تخدم محافظة الإسكندرية.



وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن تنفيذ المشروع سيتم بتقسيمه لأربعة قطاعات، أولها «بشتيل ــ المناشى ــ الاتحاد ــ إيتاى البارود« بطول ١١٦ كيلو مترًا، والثانى «الاتحاد ــ القبارى» بطول ١٠٨ كيلومترات، والثالث «كفر داود ــ السادات» بطول ٢٦ كيلومترا، والرابع «المناشى ــ ٦ أكتوبر» بطول ٧٠ كيلومترًا، لافتا إلى أن القطاعين الثالث والرابع سيربطان المنطقة الصناعية بمدينة السادات والإسكندرية لتسهيل حركة نقل البضائع والتجارة.



وأشار المصدر إلى أن تطوير وازدواج الخط وتحويل أنظمة التحكم إلى إلكترونية بدلا من النظام اليدوى الحالى سيزيد من سرعة القطارات لتصل إلى 160 كيلو مترا فى الساعة بدلا من ‏90 كيلومترا فى الساعة، بما سيساعد فى زيادة أعداد القطارات العاملة على هذا الخط لـ١٨٠ قطارًا يوميًا بدلًا من ٧٢ قطارًا حاليًا، ما ينعكس على الطاقة الاستيعابية للقطارات، حيث سيصل إجمالى عدد الركاب المستخدمين للخط إلى 30 مليون راكب سنويا بدلا من 22 مليون راكب سنويا فى الوقت الحالى.



وأوضح أن المشروع سيساعد على ربط ميناء ٦ أكتوبر الجاف بخط القطارات ومحطة بشتيل بمحافظة الجيزة وصولا إلى محطة القبارى بالإسكندرية، بما يعنى رفع معدلات نقل البضائع بالقطارات فى هذه المسافة، لتصل إلى 9 ملايين طن سنويا، بدلا من 2 مليون طن سنويا فى الوقت الحالى.