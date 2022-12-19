نقل ملك النرويج هارالد إلى المستشفى

نقل ملك النرويج، هارالد الخامس 85 عاما، إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى لابد من علاجها من خلال المضادات الحيوية عن طريق الوريد، بحسب ما أعلنته العائلة المالكة، اليوم الإثنين.



ومن المتوقع أن يظل الملك في مستشفى إمبريال بأوسلو لبضعة أيام، ويقال إن حالته مستقرة.



وكان الملك قد عانى من عدة نوبات صحية أخرى هذا العام، ففي نوفمبر، كان في إجازة مرضية لفترة وجيزة بسبب إصابته بالبرد.



كما أمضى ثلاثة أيام في نفس المستشفى في أغسطس بسبب تعرضه لعدوى استدعت العلاج بالمضادات الحيوية أيضا.



وفي مطلع عام 2021، خضع هارالد لعملية جراحية ناجحة في الساق، فضلا عن أنه خضع قبل بضعة أشهر، لاستبدال صمام قلب اصطناعي.