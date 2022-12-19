كوريا الجنوبية تسجل أقل من 27 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 27 ألف حالة اليوم الاثنين، مرتفعة عما كانت عليه قبل أسبوع، في اتجاه تصاعدي معتدل للإصابات بالفيروس، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مسعى الحكومة إلغاء إجراءات استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة بحلول أوائل العام المقبل.

وسجلت كوريا الجنوبية 26 ألفا و622 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 81 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و214 آلفا و915 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 39 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و434 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 535 حالة، بزيادة 15 حالة عن اليوم السابق.