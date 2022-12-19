إيلون ماسك يلتزم الصمت بعد نتيجة استطلاع للرأي على تويتر يطالبه بالتنحي عن منصبه

لم يؤكد رجل الأعمال إيلون ماسك بعد ما إذا كان سيلتزم بنتيجة استطلاع للرأي أجراه موقع تويتر أظهر أن ملايين المستخدمين يعتقدون أنه يتعين عليه التنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه منذ تأكيد نتيجة الاستطلاع الذي دعا إليه، لم يغرد رئيس شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، والمعروف عنه التغريد بشكل غزير على الموقع منذ صباح اليوم الاثنين، حيث قال 5ر57٪ من أكثر من 5ر17 مليون حساب قاموا بالتصويت إنه يجب أن يتنحى عن منصبه كرئيس لتويتر.



ونشر ماسك الاستطلاع على تويتر مساء أمس الأحد، وقال إنه سيحترم نتيجته وذلك بعد أسابيع من القرارات المثيرة للجدل.



وشمل ذلك تخفيف نهج الإشراف على المحتوى في تويتر والسماح للمستخدمين المحظورين سابقا بالعودة، ولكن أيضا حظر ثم إعادة بعض الصحفيين الذين يغطون أخباره ثم التخلي عن السياسة التي تحظر على المستخدمين التغريد بشأن روابط بعض منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.



واتهمت بعض جماعات السلامة على شبكة الإنترنت، الملياردير بالسماح بنشر الكراهية والإساءة والمعلومات المضللة بشكل أسهل على الموقع بسبب مبادئه في حرية التعبير.



وخلال فترة ولايته، قام ماسك أيضا بتسريح أكثر من نصف العاملين بالشركة على مستوى العالم.



ويشار إلى أن ماسك استحوذ على الشركة منذ عامين.



ولم يتضح ما إذا كان ماسك سوف يسلم الأعمال اليومية لتويتر، الذي أشتراه في أكتوبر الماضي بقيمة 44 مليار دولار، ولكن خلال سلسلة من التغريدات نشرها ماسك بعد الاعلان عن نتائج التصويت، قال إنه " لا يوجد خليفة" لتولى منصبه.



وكتب: "المسالة ليست العثور على رئيس تنفيذي، المسألة هي العثور على رئيس تنفيذي يمكنه الابقاء على تويتر حيا. لا أحد يريد الوظيفة التي يمكن أن تبقي تويتر حيا. لا يوجد خليفة. وكما يقول المثل، كن حذرا مما تتمناه، فربما يتحقق لك".



وقال أحد خبراء الاستثمار إن الاستطلاع كان مجرد أحدث حادث يضر بسمعة ماسك مع المساهمين في شركاته الأخرى، وكذلك أصحاب المصالح الآخرين.



وقال أنطوان أرجوج، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الاستثمار الأخلاقي "تيولبشير": "إن قرار إيلون ماسك بدعوة مستخدمي تويتر للتصويت على ما إذا كان ينبغي أن يبقى الرئيس التنفيذي هو الأحدث في سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي تقوض سمعته ومصداقيته لدى المساهمين".