معهد الفلك: الأحد 25 ديسمبر بداية شهر جمادى الآخر 1444 هجرية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر جمادى الآخرة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 18 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1444هـ الموافق يوم الرؤية الموافق 23 ديسمبر الحالي.

وأضاف القاضي، أنه يلاحظ أن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في القاهرة وفي مكة المكرمة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، في مكة المكرمة بدقيقة واحدة، وفي القاهرة بـ4 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 1 - 5 دقائق فيما عدا توشكا التي يغرب فيها القمر مع غروب الشمس.

وتابع: أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية بمدد تتراوح بين 1 - 14 دقيقة، فيما عدا داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومقديشيو وجيزان وعدن حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 - 13 دقيقة، وفي جاكرتا يغرب القمر مع غروب الشمس.

وأوضح أنه بذلك يكون يوم السبت 24 ديسمبر هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1444هـ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1444هـ فلكياً يوم الأحد 25 ديسمبر.