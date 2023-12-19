قيادي حوثي يمني: التحالف المشكل أمريكيا يهدف لحماية إسرائيل

أكد الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، أن التحالف المشكل أمريكيا هو "لحماية إسرائيل وعسكرة للبحر دون أي مسوغ، ولن يوقف اليمن عن مواصلة عملياته المشروعة دعما لغزة"، مشيرا إلى أن من يسعى لتوسيع الصراع فعلية تحمل العواقب.

ونقلت قناة "المسيرة نت"، التابعة للحوثيين، عن عبد السلام قوله، في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن "عمليات اليمن البحرية بهدف مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة، وليست استعراضا للقوة ولا تحديا لأحد، من يسعى لتوسيع الصراع فعليه تحمل عواقب أفعاله".

وأضاف: "التحالف المشكل أمريكيا هو لحماية إسرائيل وعسكرة للبحر دون أي مسوغ، ولن يوقف اليمن عن مواصلة عملياته المشروعة دعما لغزة".

وختم عبدالسلام بالقول "كما سمحت أمريكا لنفسها أن تساند إسرائيل بتشكيل تحالف وبدون تحالف، فشعوب المنطقة لها كامل المشروعية لمساندة الشعب الفلسطيني، وقد أخذ اليمن على عاتقه أن يقف إلى جانب الحق الفلسطيني ومظلومية غزة الكبيرة".