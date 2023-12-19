المبعوث الأممي يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لبحث سبل تعزيز السلام

التقى المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الثلاثاء، في الرياض برئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ونائب الرئيس عثمان مجلي؛ لبحث سبل جهود السلام.

وخلال الاجتماع "دار النقاش حول الخطوات القادمة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير لتحسين ظروف المعيشية في اليمن، ووقف إطلاق نار مستدام، واستئناف عملية سياسية بقيادة اليمنيين برعاية الأمم المتحدة"، وفقاً بيان لمكتب المبعوث.

كما التقى جروندبرج في الرياض بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، ومسئولين سعوديين كبار آخرين، والسفير الإماراتي لدى اليمن، محمد الزعابي.

وأعرب المبعوث الخاص عن تقديره للدعم الإقليمي القوي لجهود الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، "وناقش التقدم المحرز للتوصل إلى اتفاق وشدد على الحاجة إلى دعم إقليمي مستمر ومتضافر".

كما اجتمع جروندبرج بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الحاجة إلى استمرار الدعم الدولي للسلام المستدام في اليمن.

وأكد المبعوث الأممي على أن حساسية الفترة الحالية، وحث جميع الأطراف المعنية على الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء.

ومنذ نحو تسع سنوات، يشهد اليمن صراعاً مسلحاً بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، تسبب بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.