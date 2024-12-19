تقارير إسرائيلية: الجيش يستعد لسيناريوهات مرعبة من الأردن والضفة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لسيناريوهات مرعبة، لمواجهة تهديد متخيل قادم من الأردن والضفة الغربية عبر عملية تسلل إلى المستوطنات كما حدث في غزة.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن "الجيش الإسرائيلي يخشى من زعزعة استقرار النظام في الأردن، واستغلال الوضع في الشرق الأوسط من قبل الجماعات الإرهابية"، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه "بسبب الخوف من التهديد من اتجاه الأردن، يعتزم الجيش إنشاء فرقة شرقية جديدة، لحراسة الحدود الأردنية"، وفقا لما نقتله وكالة معا الإخبارية.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيكون لدى الفرقة قدرات فتاكة، وإمكانيات عسكرية كبيرة، كما وزع الجيش نحو 7000 قطعة سلاح على المستوطنين، بما في ذلك الرشاشات.

وزعم الموقع الإسرائيلي أن ما وصفها بـ"العناصر المسلحة" في مختلف أنحاء الضفة الغربية وتحديدا في المخيمات "بدأت في تشكيل أنماط مختلفة من الجماعات المسلحة مما دفع الجيش إلى شن عمليات عسكرية وفرض حصار محكم على المخيمات خشية خلق إطار إرهابي فعال"، بحسب زعمه.