مصرع 4 عمال وإصابة اثنين بعد سقوطهم داخل بيارة صرف صحي في المنوفية

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لقي 4 عمال مصرعهم، وأصيب 2 آخران نتيجة سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة الماي بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع 4 عمال مصرعهم، وإصابة 2 آخرين نتيجة سقوطهم داخل بيارة صرف صحي بمحطة رفع الماي، وتم على الفور الدفع بقوة أمنية وسيارات إسعاف لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية نزول أحد العمال لتسليك البيارة لكنه سقط داخلها، ونزل خلفه 5 آخرين لمحاولة إنقاذه ولكن أسفرت المحاولة عن مصرع 4 عمال، وإصابة 2 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.