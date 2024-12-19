البيت الأبيض يتهم ترامب بدفع الجمهوريين لتعطيل مراكز الرعاية الصحية

اتهم البيت الأبيض اليوم، الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإصدار أوامر لحزب الجمهوريين بإغلاق عمل الحكومة الأمريكية، مما يهدد بخلق حالة من عدم الاستقرار على مستوى البلاد.

وقال البيت الأبيض في بيان على موقعه الاليكتروني صباح اليوم: "على الجمهوريين أن يتوقفوا عن استخدام السياسة مع هذا الاتفاق الثنائي، وإلا سيتسببون في الإضرار بالأمريكيين المجتهدين وخلق حالة من عدم الاستقرار في أنحاء البلاد" وأضاف البيان: "الرئيس المنتخب ترامب ونائب الرئيس المنتخب فانس أمرا الجمهوريين بإغلاق الحكومة، وهما يهددان بالقيام بذلك في الوقت الذي يعرقلان فيه تعافي المجتمعات المتضررة من الكوارث، والمزارعين، والمربين، ومراكز الرعاية الصحية المجتمعية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب ترامب عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف مارس وبالتالي تجنّب ما يعرف بـ"الإغلاق" قبيل عطلة نهاية العام.

ودعا ترامب ونائبه المرتقب، جي دي فانس، إلى تبني مشروع قانون إنفاق مؤقت "دون منح ديمقراطية مصحوبة بزيادة في سقف الدين".

كما انتقد مشروع قانون الإنفاق المؤقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يسهل "إخفاء سجلات لجنة 6 يناير الفاسدة ويوفر زيادة في الرواتب في الكونغرس الأمريكي وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد".