رانيا يوسف وباسم سمرة يصلان العرض الخاص لفيلم «دماغ شيطان»

وصلت منذ قليل الفنانان رانيا يوسف، وباسم سمرة أبطال فيلم «دماغ شيطان»، للاحتفال بالعرض الخاص للعمل، داخل سينما الميراج مول بالتجمع الأول، وذلك قبل يومين من عرضه للجمهور.

كما حضر العرض عدد من أبطال وصناع العمل منهم عمرو عابد، ونادية خيري، والمخرج كريم إسماعيل، والمنتج أحمد عبد الباسط، بجانب عدد من الصحفيين والنقاد.

الجدير بالذكر أن فيلم "دماغ شيطان" بطولة كل من باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوي خطاب، وعمرو عابد، ووليد فواز، وياسر الزنكلوني، وضيفة شرف مي فخري، وأشرف طلبة، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة «فيلم اوف ايجيبت» للمنتجان أيمن عبد الباسط، وأحمد عبد الباسط.

ويتناول العمل الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

يشار إلى أن الشركة المنتجة طرحت قبل أيام الأغنية الدعائية للفيلم، وهى غناء أحمد عزت، وسمارة، وكلمات حسن عطية، ألحان خالد تهامي، توزيع طارق عبد الجابر، كما طرحت البوستر الرسمي للعمل.