بايدن على منصة التنصيب: أطلب الصلاة ترحما على المتوفين بسبب كورونا

طلب الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، من الحاضرين حفل تنصيبه كرئيس 46 للولايات المتحدة، مشاركته في لحظات صامتة من الصلاة، ترحمًا على كل من توفوا بسبب جائحة كورونا.

وبدأت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة رقم 46.

وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليمين الدستورية، كرئيس للولايات المتحدة رقم 46.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وينطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.