محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال إنشاء المحطة الثانية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالسوق القديم بشرم الشيخ

تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، خلال جولة ليلية، رافقه خلالها محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، أعمال إنشاء المحطة الثانية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالسوق القديم بشرم الشيخ، والتي تعمل كمحطة تموين ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي من المقرر افتتاحها رسميًا خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس 2021.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

يشار إلى أنه سيتم إنشاء المحطة الثالثة بمنطقة الهضبة والتي يُجرى العمل بها لتزويدها بعدد 4 تنك غاز طبيعي بالإضافة لمحطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كما يجرى استطلاع عدة أماكن أخرى بمدن الطور وذهب وباقى مدن المحافظة لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي فضلًا على اختيار أماكن أخرى على الطريق الدولي، في ظل تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء هذا النوع من المحطات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتحقيق مردود اقتصادي أعلى.