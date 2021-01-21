أبوظبي الأول يستحوذ على 100% من بنك عودة مصر

أعلن بنكا "أبوظبي الأول" الإماراتي و"بنك عودة" اللبناني توقيع الاتّفاقية النهائيّة لعمليّة استحواذ بنك "أبوظبي الأول" على 100% من رأسمال "بنك عودة مصر".

وذكر البنكان، في بيان مشترك، أن اتّفاقيّة الاستحواذ جاءت عقب استكمال عمليّة الفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك "أبوظبي الأول" على أعمال "بنك عودة (مصر)" بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري.

وتوقع البنكان اتمام عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء الموافقات النهائيّة من البنك والمصرفين المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمهوريّة مصر العربية.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك أبوظبي الأول": "لدى بنك أبوظبي الأول تاريخ طويل في جمهوريّة مصر العربيّة؛ حيث افتتح البنك أول فرع له في مصر منذ أكثر من 45 عاماً. وتُعدّ هذه العمليّة أول استحواذ دولي لبنك أبوظبي الأول، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتّع بإمكانات واعدة، خصوصاً وأنّ هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة لمجموعتنا.

وسيساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة في مصر من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري (8.1 مليار دولار) بعد التجميع، وستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة.

ويبلغ إجمالي أصول بنك عوده (مصر) 83.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5.3 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 479 مليون دولار أمريكي). ومن شأن الخدمات المصرفيّة المتميّزة التي يقدّمها بنك عوده (مصر) للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعاً، أن تكمّل العمليّات التشغيليّة لبنك أبوظبي الأول في مصر من خلال فروعه البالغ عددها 17 فرعاً وحضوره المتميّز في السوق المصريّة منذ عام 1975.