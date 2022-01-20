4 دول أوروبية عن بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية: تهديد مباشر لقيام دولة فلسطينية

أعربت كلا من إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، عن قلقها العميق بشأن قرار السلطات الإسرائيلية بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة بين مستوطنات هارحوما وجفعات هاماتوس.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الخميس، أشارت الـ4 دول الأوروبية، إلى أنه "من شأن الوحدات الاستيطانية الجديدة أن تزيد انفصال الضفة الغربية عن القدس الشرقية، كما أنها تمثل عقبة إضافية أمام حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم على حل الدولتين. ولهذا نناشد السلطات الإسرائيلية التراجع عن القرار".

واعتبرت الدول الأوروبية الأربع، أن مثل هذا القرار يمثل تهديدا مباشرا لإمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقف في طريق تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعربت الدول الأوروبية عن قلقها العميق، إزاء الأحداث الأخيرة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، قائلة: "نحث حكومة إسرائيل على وقف إجراءات الإخلاء والهدم بشكل دائم في القدس الشرقية، وكذلك في المنطقة ج، وهي إجراءات تساهم في تأجيج التوترات في المنطقة".