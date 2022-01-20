رأى الناقد الفني طارق الشناوي، أنّ نجومية المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ضعفت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" على شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّ شاكر لم يقدم أي أغنية أحدثت صدى بين الجمهور في الـ15سنة الأخيرة.

وأضاف أنّ شاكر خسر الكثير من الحضور على الساحة الفنية في الآونة الأخيرة، ولم يعد له بريق.

تصريحات الشناوي جاءت في ردًا على سؤال وجهته له الإعلامية ياسمين عز بأن موقف هاني شاكر يثير "مشكلات" من مغني المهرجانات لإحداث بروباجندا بسبب ضعف نجوميته.

وهذا الأسبوع، أكّد شاكر أن لجنة الاستماع إلى الأصوات بالنقابة، اختبرت عددًا من المطربين الشعبيين، وقال إنّهم نجحوا لأن لديهم أصواتاً جيدة ومن ثم قبولهم، وعلى رأسهم "موزة وعنبة وطيخة".

وأضاف أن النقابة أقرت بعض الشروط أهمها تغيير الأسماء الغريبة وتقديم أسماء معترف بها وذات معنى.

هذا الأمر انتقده الشناوي قائلًا في تصريحات تلفزيونية أمس الأربعاء: "لا يوجد مناخ صحي لإقامة الكثير من الحفلات الغنائية، ومسألة مثل تغيير الأسماء ضد حقوق الإنسان.. من حق كل واحد يسمي نفسه كما يريد"