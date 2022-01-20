العراق: القبض على إرهابي خطير مسؤول عن نقل الانتحاريين

أعلنت خلية الإعلام في العراق، اليوم الخميس، القبض على إرهابي خطير مسؤول عن نقل الإرهابيين الانتحاريين.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه من خلال عملية استخبارية كبيرة تمثلت بمتابعات أمنية دقيقة وتقاطع للمعلومات، أثمرت عن الإطاحة بواحد من أهم عناصر عصابات داعش الإرهابية، والمطلوب قضائياً وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب فيما يسمى بولاية شمال بغداد.

وأشارت إلى أن الإرهابي، بعد التحقيق معه، اعترف بمسؤوليته عن نقل الإرهابيين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة في بغداد واشتراكه في العديد من العمليات الإرهابية التي استخدمت فيها الأسلحة الكاتمة للصوت.

ووفق الخلية، كشف الإرهابي عن مشاركته في عمليات إجرامية كبيرة ببغداد منها استهداف الكاظمية المقدسة عام 2016.