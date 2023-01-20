 رئيسا روسيا وكازاخستان يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون بقطاع الطاقة - بوابة الشروق
الجمعة 20 يناير 2023 1:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

رئيسا روسيا وكازاخستان يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون بقطاع الطاقة

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 12:59 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 12:59 م

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان - أن الرئيسين الروسي والكازاخستاني، ناقشا هاتفيا القضايا المتعلقة بتطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخية وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميللر كان قد التقى في وقت سابق مع النائب الأول لرئيس وزراء كازاخستان رومان سكليار، ووقعوا خارطة طريق للتعاون في صناعة الغاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك