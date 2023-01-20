رئيسا روسيا وكازاخستان يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون بقطاع الطاقة

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان - أن الرئيسين الروسي والكازاخستاني، ناقشا هاتفيا القضايا المتعلقة بتطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخية وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميللر كان قد التقى في وقت سابق مع النائب الأول لرئيس وزراء كازاخستان رومان سكليار، ووقعوا خارطة طريق للتعاون في صناعة الغاز.