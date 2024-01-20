نبيلة عبيد تنعى والد الفنان السوري قصي الخولي: تأثرت كثيرا بحزنه عليه

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نعت الفنانة نبيلة عبيد، والد الفنان السوري قصي خولي، ونشرت صورة لـ قصي من جنازة والده، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وعلقت: خالص العزاء للممثل الزميل النجم السوري قصى خولي في وفاة والده، لقد تأثرت كثيرا بالحزن الشديد الذي يعيشه والذي تابعته من صور الجنازة، جعلها الله آخر أحزانه".

وأعلن الفنان قصي خولي منذ أيام عن رحيل والده عميد خولي، عبر صفحته على موقع انستجرام، وكتب: "ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.. ترّجل أبي.. إلى اللقاء سيدي ومعلمي.. وداعًا عميد.. وداعا يا أبوقصي.. من آمن بي وإن مات فسيحيا".

وتوفي والد الفنان قصي الخولي، الثلاثاء الماضي، متأثرا بمرضه بالفشل الكلوي، وأقيمت صلاة الجنازة يوم الخميس الماضي في كنيسة ماريوسف بمدينة طرطوس.