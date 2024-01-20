 النار تلتهم حافلة في إندور الهندية ونجاة حوالي 30 راكبا - بوابة الشروق
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النار تلتهم حافلة في إندور الهندية ونجاة حوالي 30 راكبا

د ب أ
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 8:02 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 8:02 م

قال مسئول بالشرطة، إن نحو ثلاثين راكبا كتبت لهم النجاة، إثر نشوب حريق في حافلة في مدينة إندور بولاية ماديا براديش الهندية بعد ظهر اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وذكر مسؤول الشرطة أن الحافلة كانت في طريقها إلى مدينة ديواس عندما لاحظ السائق ألسنة لهب تتصاعد من المحرك في مانجليا.

ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" عن فيشواجيت سينج تومار نائب مفتش الشرطة في مانجليا قوله إن: السائق أوقف الحافلة على جانب الطريق ونزل نحو ثلاثين راكبا سالمين في غضون دقيقتين.

ووصلت سيارات الإطفاء إلى الموقع الكائن ضمن نطاق مركز شرطة كشيبرا، لكن النيران التهمت الحافلة بحلول ذلك الوقت.


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