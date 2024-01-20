أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن مد فترة العمل بوحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفي الجامعي الجديد إلى الساعة 8 مساءً، بدءًا من الغد الأحد، بزيادة 6 ساعات إضافية، وذلك نظراً لتزايد الإقبال من المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوحدة، وتخفيف قوائم الانتظار؛ من أجل الحصول على خدمة الرنين المغناطيسي.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أنه تم مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي حتى الساعة 8 مساءً طوال أيام الأسبوع للمترددين من الخارج عدا العطلات الرسمية، وتشغيل الوحدة يوم السبت حتى الساعة 2 ظهرا للمرضى المحجوزين داخلياً، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية المنعقد في شهر يناير الجاري.

وأضاف أن الهدف من مد فترة العمل 6 ساعات إضافية، هو سد الطلب المتزايد من المواطنين للحصول على الخدمة بأجر رمزي مقارنة بأسعار الخدمة خارج المستشفى.

وقال الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد، إن تكلفة رسوم الخدمة تقدر بـ420 جنيهاً، تسدد من خلال قرارات العلاج على حساب التأمين الصحي للموظفين أو على نفقة الدولة لغير الموظفين، أو نقداً للراغبين في عدم استصدار قرارات.

من جهته، قال الدكتور محمد زاكي، رئيس قسم الأشعة، إن الوحدة تستقبل 40 حالة يومياً، ومن المتوقع الوصول لأكثر من 70 حالة بعد مد فترة العمل، لافتًا إلى أن جهاز الرنين الرنين المغناطيسي الجديد قدرته 1.5 تسلا، يعطي صورة عالية الجودة، ويمكنه عمل فحص كامل لجميع أجزاء الجسم في أقل من 60 دقيقة.

جدير بالذكر أن جهاز الرنين المغناطيسي مزود بأحدث التكنولوجيا العصرية التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى المخ والأعصاب، والعمود الفقري، والقلب، وأمراض الثدي، والعديد من الأمراض الأخرى.

وتقبل الوحدة جميع التحويلات الداخلية والخارجية، والحصول على الخدمة في نفس اليوم أو خلال 48 ساعة كحد أقصى.