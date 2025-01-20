صحة دمياط تكشف حصاد إدارة التمريض لعام 2024: تطوير المستشفيات وتدريب الكوادر

أصدرت مديرية الصحة بدمياط بيانًا أعلنت فيه إنجازات إدارة التمريض في تطوير المستشفيات، وتدريب الكوادر، ودعم جودة الرعاية الصحية خلال عام 2024 ميلادية.

وأوضحت فادية محمود، مدير إدارة التمريض بدمياط، في بيان لها، أن الإدارة بذلت جهودًا مكثفة خلال عام 2024 لتحقيق أهدافها وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك من خلال المرور على مستشفيات المحافظة منذ بداية العام، لمتابعة التجهيزات والقوى البشرية، بالإضافة إلى تفقد وحدات الرعاية الأساسية بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما شهد هذا العام افتتاح قسم العناية المركزة والعمليات بمستشفى ميت أبو غالب، وتجهيز مستشفى رأس البر المركزي للتطوير، وافتتاح قسم عناية الأطفال بمستشفى الزرقا المركزي.

وفي إطار التدريب والتطوير، نظمت الإدارة دورات تدريبية لأفراد هيئة التمريض للعمل بأقسام العناية المركزة والحضانات والطوارئ، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية توعوية عن تأثير التغيرات المناخية على الصحة، وتدريب طلبة الامتياز بمدارس وكليات التمريض في مستشفيات المحافظة.

وأكدت فادية محمود حرص الإدارة على توزيع فنيات التمريض الجدد وفقًا لاحتياجات المستشفيات، وإعداد تقارير شهرية عن الأداء الفني لرفعها إلى الوزارة.

كما شاركت الإدارة في فعاليات هامة، مثل اليوم العالمي للتمريض ومؤتمرات الجودة، وكان لدعم المبادرات الرئاسية نصيب كبير من أنشطة الإدارة، من بينها مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "السمعيات وصحة المرأة".

إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ المرور الميداني الدوري على المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية لحل المشكلات ومتابعة سير العمل، بالتعاون مع الوزارات المختلفة لتحسين جودة الخدمات الصحية، مع إعداد خطط شاملة لسد احتياجات التمريض بالمدارس والمستشفيات.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية مديرية الصحة بدمياط لتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، من خلال العمل المتواصل على تحسين الخدمات الطبية، والارتقاء بمستوى الأداء في كافة القطاعات والكوادر، ودعم جودة الرعاية الصحية خلال عام 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط.