عماد الدين أديب يتحدث عن زيارته مؤخرا لمركز أهالي المحتجزين الإسرائيليين في تل أبيب: مفيش تعاطف

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تحدث الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، عن زيارته للمركز الذي يوجد به أهالي المحتجزين الإسرائيليين في مدينة تل أبيب.

وقال خلال لقاء لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الاثنين، إن زيارته استهدفت بالأساس فهم وجهة نظر أهالي المحتجزين.

وأضاف: «أنا رحت المركز قضيت يوم معاهم، وقعدت أتكلم وأحاول أفهم وجهة نظر أهالي المحتجزين، وسألت سؤالا لسذاجتي كنت فاكر إنهم هيجاوبوا إجابة معينة، وجات إجابة تانية».

وأشار إلى أنه أخبر أهالي المحتجزين أنهم بإمكانهم الآن معرفة مشاعر أهالي المعتقلين والمسجونين الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن 20 و30 عامًا.

وأكمل: «قالوا لي ما معناه: (فليذهبوا إلى الجحيم).. مفيش تعاطف، المزاج العام لدى المسئولين الحاليين والسابقين يميني متشدد؛ يرفض فكرة الدولتين ويرفض الثقة في الشريك الفلسطيني وفكرة السلام».

وروى أنه كان موجودًا منذ سنوات طويلة في ميدان رابين، حيث تظاهر 300 ألف شخص من حركة «السلام الآن»، وكانوا يدعمون القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن «إسرائيل عليها أن تختار الآن بين ضم الأراضي وبين الانضمام إلى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية».

وأوضح أن القضية عند الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مرتبطة بإقامة شرق أوسط جديد؛ تلعب فيه دول الخليج صاحبة رأس المال دورًا متصاعدًا.

وذكر أن «فكرة البزنس والتعاون الإقليمي لا يمكن أن تنجح إلا بوجود مسار يفضي في النهاية - وبزمن واضح - إلى دولة فلسطينية أو سلام عربي إسرائيلي».