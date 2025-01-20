وزير الأشغال العامة الفلسطيني: 50 شاحنة وقود ستدخل غزة يوميا حسب الاتفاق

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو اليوم الاثنين، إن 50 شاحنة محملة بالوقود يوميا ستدخل القطاع حسب الاتفاق.

وأضاف بسيسو أن الحكومة العراقية تبرعت بحوالي 10 ملايين لتر وقود لقطاع غزة.

وأشار إلى أن «الوزارة تُعد دراسة لآلية التعامل مع الركام، والاستفادة من التجارب الدولية مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة».

ولفت إلى إمكانية لإعادة ترميم جزء من الوحدات السكنية القابلة للترميم، موضحًا أنه «سيتم نشر حوال 200 ألف وحدة سكنية عبارة عن كرفانات في أماكن متعددة».

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب إعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.