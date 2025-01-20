جيش الاحتلال يعلق على ظهور عناصر حماس في غزة: استعراض عضلات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، إن «ظهور عناصر حركة حماس في غزة رسالة للداخل الفلسطيني».

وأضاف في حديثه لقناة «سكاي نيوز عربية»: «لا نعلم رتب من ظهروا بملابس عسكرية من حماس في شوارع غزة، الحركة ضعيفة اليوم حتى لو استعرضت عضلاتها بعدما تعرضت لضربات كبيرة».

وزعم أن «الظهور المسلح لحماس في غزة يدل على مأزقها»، قائلًا إن «بلاده مُصرة على تحقيق كل أهداف الحرب».

وأظهرت لقطات متداولة عددا من عناصر حركة حماس، وهم يحتفلون في شوارع غزة مع بدء سريان الهدنة، مما أثار غضب الأوساط الإسرائيلية.

وانتقد بعض الصحفيين الإسرائيليين هذه المشاهد، واعتبروه دليلا على تقصير الجيش الإسرائيلي في القضاء على حركة حماس.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب إعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.