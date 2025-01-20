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يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب اليمين الدستورية، الاثنين ليصبح بذلك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم أداء القسم الرسمية عند الظهر في واشنطن العاصمة (الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش).

وسيؤدي نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس اليمين أولاً، يليه الرئيس المنتخب، الذي سيلقي أيضاً خطاب تنصيبه الثاني.



***إليكم .. أشهر خطابات التنصيب لرؤساء الولايات المتحدة

عادة إلقاء خطاب في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي بدأت منذ جورج واشنطن.

وثمة مجموعة من الخطابات التي نالت شهرة واسعة وتميزت عن غيرها لأسباب مختلفة.

أقصر خطاب كان لجورج واشنطن في 1793، وكان في حدود 135 كلمة فقط. كما كان خطاب فرانكلين روزفلت في 1945 نحو 559 كلمة فقط.

أما أطول خطاب فكان لويليام هنري هاريسون في 1841 وقد بلغ 8445 كلمة في يوم شديد البرودة . توفي بعد شهر واحد بسبب الالتهاب الرئوي!

أطول جملة كانت في خطاب تنصيب جون آدامز، وكانت 737 كلمة.

ويعد وارن هاردينج أول رئيس يؤدي القسم ويلقي خطاب تنصيبه عبر مكبرات الصوت في 1921. بينما خطاب كالفين كوليدج، هو الأول الذي يتم بثه على المستوى الوطني عبر الراديو في 1925.

وفي 1949، أصبح هاري ترومان أول رئيس يلقي خطاب تنصيبه عبر التليفزيون، بحسب موقع "سي إن بي سي نيوز.عربي" الإخباري.

من أكثر الخطابات بلاغة وأشهرها خطاب أبراهام لنكولن في 1865، علاوة على خطاب فرانكلين د. روزفلت في 1933 الذي قال فيه جملته الشهيرة: "ليس لدينا ما نخافه سوى الخوف نفسه"، بحسب لجنة التنصيب التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي.