المستشار الألماني بفعالية لإحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتس

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن دعمه لإحياء ذكرى الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث والمحرقة (الهولوكوست) بشكل نشط.

وخلال مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتس النازي، والتي نظمتها الجالية اليهودية في فرانكفورت، قال شولتس :"عدم التسامح مع الظلم، وعدم غض الطرف مرة أخرى، وقول لا، يجب أن يكون هو مبدأنا التوجيهي اليوم، بعد مرور 80 عامًا على تحرير أوشفيتس".

ورأى شولتس أن ذكرى الكارثة الحضارية المتمثلة في الهولوكوست والتي ارتكبها الألمان، يجب أن تظل حية وأن تُنقل لكل جيل جديد في ألمانيا بشكل متجدد. وأضاف: "مسؤوليتنا لن تنتهي."

وأشار شولتس إلى أن معاداة السامية والتطرف اليميني والفكر القومي وأشكال العداء للإنسانية السافرة في بعض الأحيان أصبحت اليوم تحظى في الكثير من الأماكن بوضع طبيعي يثير القلق والرعب. وتابع شولتس:"على وجه الخصوص، أصبح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان بمثابة حاضنة للمواقف المتطرفة، وللتحريض والكراهية". وأوضح أن هذه الكراهية تهدد بشكل خاص اليهود واليهوديات في حياتهم الواقعية.

وأكد أنه بعد مرور 80 عامًا على تحرير أوشفيتس، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى التعبير بوضوح عن الحقائق واستخلاص الدروس الصحيحة منها. وقال المستشار:"أعارض أي محاولة لوضع حد للحديث عن هذه الجرائم أو الادعاء بأنها حدثت منذ زمن طويل"، واستطرد:" الحياة اليهودية هي فرانكفورت. الحياة اليهودية هي ألمانيا. إنها نحن."

يذكر أنه في 27 يناير/كانون الثاني من عام 1945، قامت القوات السوفيتية بتحرير الناجين من معسكر أوشفيتس في بولندا المحتلة. ويُعْتَقَد أن النازيين قتلوا في هذا المعسكر أكثر من مليون شخص، معظمهم من اليهود. ومنذ عام 1996، يُعتبر يوم 27 يناير يومًا لإحياء ذكرى الهولوكوست في ألمانيا.