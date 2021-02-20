حيا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الركن ياسر العطا ، وممثل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التضحيات التي قدمها شهداء ثورة ديسمبر؛ لإحداث التغيير بالبلاد والتي اتخذت عبارة «حرية وسلام وعدالة» شعارًا لها لإنجاز أهدافها.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، أشاد الفريق العطا خلال مخاطبته بقاعة الصداقة اليوم، بوقوف ودعم الرياضيين وقطاعات الشعب كافة للقوات المسلحة، لتمكينها من أداء واجبها المقدس لحماية الأرض وتأمين الحدود الشرقية، وتعزيز السلام والاستقرار وحفظ الأمن في كل شبر من أرض الوطن.

وأشار إلى أن «الثورة أصبحت الآن قوية رغم المعوقات والتحديات وتستطيع الدفاع عن نفسها»، مبينا أن أجهزة الحكم الانتقالي بالتنسيق مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ستعمل على تحقيق خيارات الشعب في التحول والانتقال الديمقراطي السلمي وبناء دولة مدنية حديثة يباهي بها أهل السودان كل الأمم وشعوب العالم.

وأضاف: «لسنا عدائيين أو غزاة أو دعاة حرب، ولكننا قمنا بواجبنا في بسط سيطرتنا على كل أراضينا على الحدود الشرقية»، وقدم شرحا مفصلا للحقائق التي تؤكد ملكية السودان لأراضيه على الحدود الشرقية منذ العام ١٩٠٢م وباعتراف دولة إثيوبيا والمجتمع الإقليمي والدولي والأمم المتحدة، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تفرط في أي شبر من أرض الوطن.