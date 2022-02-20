رئيس الوزراء اليمني: تعاون مليشيا الحوثي مع التنظيمات الإرهابية أوضح من أن يتجاهله أحد

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، إن تعاون مليشيا الحوثي مع التنظيمات الإرهابية لممارسة المزيد من الانتهاكات والإرهاب ضد المدنيين، خاصة في محافظة البيضاء، صار اليوم أوضح من أن يتجاهله أحد.

ودعا عبد الملك، خلال لقائه اليوم الأحد مع محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي، وفقا لقناة اليمن الفضائية، المجتمع الدولي وشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لكسر شوكة الإرهاب والانقلاب وإجهاض مخططاتهما الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي.

وأطلع رئيس الوزراء اليمني، على أوضاع المدنيين في المحافظة والجرائم والانتهاكات المرتكبة ضدهم من قبل مليشيا الحوثي، وبطولات المجتمع والمقاومة في التصدي لجرائم المليشيا والإرهاب في المحافظة، مؤكدا التزام الحكومة وتحالف دعم الشرعية بإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسببت بها مليشيا الحوثي.