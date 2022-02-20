التحالف العربي: 14 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، مساء اليوم الأحد، عن تنفيذ (14) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مآرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار التحالف إلى تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف مليشيا الحوثي، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وكان التحالف العربي، قد أعلن اليوم الأحد، عن تدمير ورش ألغام الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء وإغلاق المنطقة والطرق المؤدية إليها، وفقًا لوسائل إعلام محلية.



وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.



كما اتهم التحالف الحوثيين بشن هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب، مشيرا إلى أنها تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.